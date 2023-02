Serie A, Salernitana-Monza 3-0. Un super Candreva domina i lombardi che chiudono in 10

Ottima la seconda di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana, che sale a +7 dalla zona retrocessione. Nel match delle 15:00, i campani hanno vinto in casa contro il Monza, con il risultato secco di 3-0. Succede tutto nella ripresa, Coulibaly apre il match con un gol splendido, da quel momento inizia il dominio granata. Kastanos prima e Candreva poi, in soli 5′ stendono i ragazzi di Palladino. Il Monza nel finale resta in inferiorità numerica, a causa della doppia ammonizione di Donati.