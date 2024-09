È da poco terminata allo stadio Tardini la sfida tra Parma e Cagliari valida per la sesta giornata di Serie A. La gara ha visto trionfare gli ospiti per 2-3: i rossoblù sono passati in vantaggio al 34′ con Zortea, a seguire il momentaneo pareggio del Parma con Man al 62′. Gli uomini di Nicola passano nuovamente in vantaggio al 75′ con Marin, ma il Parma pareggia nuovamente con Hernani. Il gol decisivo della gara arriva al 87′ con Piccoli, che regala il primo trionfo stagionale ai sardi.