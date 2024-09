È da poco terminata la sfida valida per la sesta giornata di Primavera 1 tra Fiorentina e Roma per 3-1. I giallorossi hanno incassato la loro prima sconfitta stagionale, finale di gara teso con entrambe le squadre in 10 a causa delle espulsioni di Baroncelli e Misitano. In rete per la Viola Rubino che sigla una doppietta e Braschi. Per la Roma non è bastato invece il gol di Misitano. In campo con i giallorossi anche Dahl e Sangaré.

Foto: Done_art10