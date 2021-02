Serie A, Parma-Bologna 0-3. Orsolini e la doppietta di Barrow decidono il Derby

Finita la gara al Tardini tra Parma e Bologna, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A. Derby dell’Emilia senza storia, con i rossoblù in completo controllo. Apre la gara Barrow al 15′ di testa dopo un calcio di punizione perfetto di Sansone.

Leggi anche: Udinese, problema fisico per Pereyra: a rischio per la Roma

Il raddoppio arriva al 33′ sempre con Barrow servito nuovamente dall’ex Sansone. Nel secondo tempo alcune occasioni per il Parma che non riesce a finalizzare. Al 92′ Orsolini, entrato da poco in campo, chiude la sfida. I Felsinei si portano al tredicesimo posto a 23 punti, il Parma rimane penultimo con 13 punti in classifica.