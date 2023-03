Grande vittoria in chiave Scudetto per il Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei superano l’Atalanta per 2-0 portandosi così a 18 punti dalla seconda in classifica, in attesa del match tra Bologna e Lazio. Protagonista della gara ancora Kvicha Kvaratskhelia: il talento georgiano sblocca una gara difficile per Osimhen e compagni e arriva a 11 gol e 11 assist in Serie A. Al 77′ Rahmani di testa sancisce la sconfitta della Dea.