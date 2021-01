Gioia amara per l’Inter. Nella vittoria per 6-2 contro il Crotone, Romelu Lukaku è uscito anzitempo. Il centravanti belga – a segno per la rete del 5-2 – ha chiesto la sostituzione al 75′. Per l’ex Manchester United si tratta di una contrattura al quadricipite della coscia destra. In dubbio la sfida contro la Roma.

🚨 | AGGIORNAMENTO Romelu #Lukaku è stato sostituito al 75’ di #InterCrotone per una contrattura al quadricipite della coscia destra — Inter (@Inter) January 3, 2021