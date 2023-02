Serie A, Lazio senza problemi: 0-2 alla Salernitana e Roma (per ora) superata. Derby toscano al cardiopalma

Nella 23esima giornata di campionato sono stati due i match andati in scena alle ore 15:00: Fiorentina-Empoli e Salernitana-Lazio. Nel derby toscano gli azzurri, grazie ad un gol di Cambiaghi al 29’ che sfrutta un errore della difesa avversaria, vanno in vantaggio per una rete a zero.

Due gol annullati dal VAR per fuorigioco (uno per parte) nei primi 45 minuti di gioco, il primo a Barak della Fiorentina ed il secondo a Caputo dell’Empoli, mantengono viva la partita.

Nella seconda parte della gara, la Fiorentina cerca in tutti i modi il gol del pareggio, che arriva all’85’ con l’attaccante brasiliano Cabral. Sul finale la Fiorentina va più volte vicina al raddoppio senza però trovarlo. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze finisce 1-1 il derby toscano.

A Salerno, invece, la squadra di Sarri, grazie ad una doppietta di Immobile, conquista tre punti fondamentali per la corsa Champions. Da segnalare un rigore sbagliato da Luis Alberto all’89’ e l’espulsione di Bronn per la squadra campana. Per la Salernitana non c’è stata la svolta sperata dopo il cambio allenatore (Sousa) che con questa sconfitta ha collezionato nelle ultime 5 partite solo 3 punti (2-1 in casa con il Lecce).