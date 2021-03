Serie A, Lazio-Crotone 3-2. Caicedo regala i tre punti ad Inzaghi

Terminata la gara all’Olimpico tra Lazio e Crotone, valida per il 27esimo turno di Serie A. Partita scoppiettante e piena di sorprese e diversi gol. I biancolesti si portano in vantaggio al 14′ con Milinkovic Savic servito da perfettamente da Radu. Al 29′ il solito Simy pareggia i conti con un destro da fuori che non da scampo a Reina. Luis Alberto riporta in vantaggio i suoi dopo una bella sponda di Immobile in area avversaria.

Il Crotone non cede di un centimetro e al 50′ ancora Simy pareggia su calcio di rigore. Il gol decisivo arriva però da Caicedo al 84′: l’attaccante di Inzaghi approfitta di un tiro di escalante per controllare a girare col destro. I biancolestesti si portano così al settimo posto con 46 punti. Il Crotone rimane nell’ultima posizione con 15 punti.