Allo stadio Olimpico tra Lazio e Cagliari termina per 2-1. Dopo il vantaggio biancoceleste dopo appena due minuti dal fischio d’inizio con Dia, gli ospiti avevano trovato il pareggio con Luvumbo al 41′. Decisivo il gol di Zaccagni su rigore al 76′. Cagliari in 9 dopo le espulsioni di Mina e Adopo (78′). La squadra di Baroni sale al terzo posto a pari punti con Fiorentina e Atalanta, a -2 dall’Inter e -3 dal Napoli capolista. I sardi restano in sedicesima posizione con 9 punti.

Foto: [Marco Rosi] via [Getty Images]