Termina allo stadio Tardini la gara tra Parma e Genoa per 0-1. La sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A è stata decisa da Pinamonti al 79′. I liguri salgono così a quota 9 punti in diciassettesima posizione, mentre i gialloblù restano a quota 9 in quattordicesima posizione.

Foto: [Simone Arveda] via [Getty Images]