Serie A, Juventus-Torino 2-1. Decide la sfida un gol di Bonucci nel finale

È finito allo Juventus Stadium il match tra Juventus e Torino, gara valida per la decima giornata di Serie A. Partita ricca di emozioni che vede la Juventus fare la gara e il Torino difendersi con ordine. A passare in vantaggio ci pensano però i granata che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riescono a trovare la rete grazie a N’koulou il più lesto a metterla dentro dopo un rimpallo in area. I bianconeri sembrano patire il vantaggio subito e subiscono gli attacchi granata fermati solo da Sczesny. Il secondo tempo è la Juventus a fare la partita che riesce a trovare il pareggio grazie a Cuadrado, ma il gol viene annullato per una posizione di fuorigioco di Bonucci che ostacola il difensore granata ben appostato sulla traiettoria del tiro. La pressione bianconera è sempre più insistente e i cambi di Pirlo cambiano la partita: Mckennie, entrato da poco per Rabiot, riesce a trovare il pareggio su un bel cross da parte di Cuadrado. Poi sempre su assist del colombiano è Bonucci di testa a trafiggere Sirigu. La Juventus si porta così al secondo posto con 20 punti in classifica. Il Torino rimane diciottesimo con 6 punti.