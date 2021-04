Serie A, Inter-Verona 1-0. La Juventus non va oltre l’1-1 con la Fiorentina

Terminano le gare delle 15 della 33esima giornata di Serie A. L’Inter vince 1-0 contro il Verona, finisce invece in parità al Franchi tra Fiorentina e Juventus (1-1). I viola cercano diverse volte la via del gol. Ci prova Pulgar, ma il palo dice di no e riesce Vlahovic. Intento a colpire di testa il pallone, Rabiot lo tocca con la mano. Dopo il consulto Var Massa indica il dischetto. Si presenta Vlahovic che con un pallonetto supera Szczesny (30’). Nella ripresa Morata prende il posto di Dybala e trova subito il gol del pareggio (46′). A San Siro dopo un primo tempo senza reti l’Inter trova la vittoria grazie ad un gol di Darmian (76′). I nerazzurri consolidano il primo posto in classifica, con 79 punti in 33 partite, mentre la Juventus, in attesa dell’Atalanta, si porta momentaneamente al secondo posto, a pari punti (66) con il Milan. Il Verona rimane al decimo posto, con 41 punti, quattordicesima invece la Fiorentina, a 34 punti.