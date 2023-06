Allo stadio Olimpico Grande Torino è da poco terminata Inter-Torino per 1-0, gara di quest’ultima giornata di Serie A. L’Inter era alla ricerca della vittoria, sia per puntare il secondo posto in caso di sconfitta o pareggio della Lazio contro l’Empoli, sia per un fattore mentale in quanto tra poco più di una settimana i nerazzurri giocheranno la finale di Champions League contro il City di Pep Guardiola. Il Torino sognava l’Europa: con una vittoria sarebbe andato a pari punti con la Fiorentina, ma sarebbe favorita per scontri diretti e dunque qualificata per un posto in Conference League.

Al 37′ Brozovic trova la rete del vantaggio: Lukaku serve una palla al limite dell’area, il croato controlla e calcia battendo Milinkovic Savic che tocca il pallone ma non riesce a evitare il goal.