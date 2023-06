Roma-Spezia, i convocati di Semplici: assenti Bastoni, Maldini e Caldara. Presente Dragowski – FOTO

Nell’ultimo turno di campionato la Roma si appresta ad affrontare lo Spezia. I giallorossi cercano la vittoria per una qualificazione in Europa League, i liguri sono alla disperata ricerca di una vittoria per le speranze di salvezza. Semplici ha convocato 22 calciatori per la sfida in programma domani alle ore 21. Regolarmente presente Dragowski nonostante la brutta botta in allenamento. Assenti invece Bastoni, Caldara e Maldini. Di seguito il tweet della società.

📌 | CONVOCATI ➡️ Sono 22 i convocati di Mister Semplici per #RomaSpezia @Recrowdita pic.twitter.com/8Y432oQjHZ — Spezia Calcio (@SpeziaCalcio) June 3, 2023