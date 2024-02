Si è concluso anche il match tra Inter e Atalanta, valido per il recupero della ventunesima giornata di Serie A. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 26′ grazie ad un gol di Darmian, poi Lautaro Martinez al 45′ ha siglato la rete che ha chiuso il primo tempo sul 2-0. Sempre l’argentino si è reso protagonista nel secondo tempo con un rigore sbagliato, dove Dimarco si è avventato prima di tutti per portare gli uomini di Inzaghi sul 3-0 al 54′. Frattesi ha poi arrotondato il risultato al 72′ mettendo a segno la rete del 4-0 finale. L’Inter si porta così a +12 sulla Juventus e vede sempre più vicino lo Scudetto.