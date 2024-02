Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Tag24 parlando del clima tra lui ed il tecnico Sarri. Queste le sue parole:

“Gelo tra me e Sarri? Non so niente, che cosa hanno scritto i giornali? Sono giorni che non seguo la squadra. Io mica faccio il disoccupato! Ho un sacco di cose da fare non mi telefonate per questo. Non si tratta di non provare amore, è il tempo che manca. Il tempo è cinico, solo l’amore è eterno e io sono per i legami indissolubili. Il matrimonio per me è indissolubile”.

Con la Lazio è un matrimonio indissolubile?

“Assolutamente sì”.

La domanda viene da sé allora: con Sarri?

“Con Sarri non lo so, mica l’ho sentito”.