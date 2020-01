Serie A, Inter-Atalanta 1-1. I bergamaschi sbagliano un rigore nel finale

Finisce 1-1 la sfida tra Inter e Atalanta al Meazza. Ad inizio primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio con una rete di Lautaro Martinez (4′), i bergamaschi pareggiano al 75′ con un gol di Gosens. Nel finale l’arbitro Rocchi concede un rigore alla formazione allenata da Gasperini, ma Muriel sbaglia dal dischetto. Grazie al pareggio conquistato l’Atalanta raggiunge la Roma in classifica, a quota 35 punti, mentre l’Inter sale in testa a quota 46 in attesa della partita di domani, con la Juventus in casa dei giallorossi.