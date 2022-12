Il fuorigioco semiautomatico sta per sbarcare in Serie A. Il presidente della Lega Lorenzo Casini ha parlato a Rai Italia soffermandosi sull’innovazione tecnologica che verrà introdotta a partire dalla ripresa del campionato: “Fuorigioco semiautomatico come al Mondiale? Siamo pronti dal 4 gennaio, questo è quello che puntiamo a fare in Italia”, ha detto il numero uno della Lega. Insomma un’altra novità importante sul fronte arbitrale che porterà sicuramente certezza ad episodi controversi.