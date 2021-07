Serie A, il sorteggio del calendario. La Roma apre contro la Fiorentina. Alla 6^ il derby, alla 20^ il Milan. Si chiude col Torino

Pagine Romaniste – Si decide il calendario della Serie A. A Milano, diretta DAZN e social network della Lega, verrà sorteggiata la nuova stagione del nostro campionato con una particolarità. Infatti andata e ritorno non saranno uguali visto che il secondo sarà asimmetrico e, quindi, dovrà essere anch’esso sorteggiato. Si parte il 22 agosto e si finisce il 22 maggio.

LIVE

Ore 19.40 – Questo il girone di ritorno:

20^ GIORNATA: MILAN-ROMA

21^ GIORNATA: ROMA-JUVENTUS

22^ GIORNATA: ROMA-CAGLIARI

23^ GIORNATA: EMPOLI-ROMA

24^ GIORNATA: ROMA-GENOA

25^ GIORNATA: SASSUOLO-ROMA

26^ GIORNATA: ROMA-VERONA

27^ GIORNATA: SPEZIA-ROMA

28^ GIORNATA: ROMA-ATALANTA

29^ GIORNATA: UDINESE-ROMA

30^ GIORNATA: ROMA-LAZIO

31^ GIORNATA: SAMPDORIA-ROMA

32^ GIORNATA: ROMA-SALERNITANA

33^ GIORNATA: NAPOLI-ROMA

34^ GIORNATA: INTER-ROMA

35^ GIORNATA: ROMA-BOLOGNA

36^ GIORNATA: FIORENTINA-ROMA

37^ GIORNATA: ROMA-VENEZIA

38^ GIORNATA: TORINO-ROMA

Ore 19.35 – Si è concluso il sorteggio del calendario. Qui tutto il girone d’andata della Roma:

1^ GIORNATA: ROMA-FIORENTINA

2^ GIORNATA: SALERNITANA-ROMA

3^ GIORNATA: ROMA-SASSUOLO

4^ GIORNATA: VERONA-ROMA

5^ GIORNATA: ROMA-UDINESE

6^ GIORNATA: LAZIO-ROMA

7^ GIORNATA: ROMA-EMPOLI

8^ GIORNATA: JUVENTUS-ROMA

9^ GIORNATA: ROMA-NAPOLI

10^ GIORNATA: CAGLIARI-ROMA

11^ GIORNATA: ROMA-MILAN

12^ GIORNATA: VENEZIA-ROMA

13^ GIORNATA: GENOA-ROMA

14^ GIORNATA: ROMA-TORINO

15^ GIORNATA: BOLOGNA-ROMA

16^ GIORNATA: ROMA-INTER

17^ GIORNATA: ROMA-SPEZIA

18^ GIORNATA: ATALANTA-ROMA

19^ GIORNATA: ROMA-SAMPDORIA

Ore 18.45 – Si parte. La Roma apre il suo campionato contro la Fiorentina.

Ore 18.00 – Nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non saranno possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano

Ore 17.55 – E’ prevista l’alternanza assoluta delle gare in casa e in trasferta per Milan e Inter, Juventus e Torino, Lazio e Roma, Genoa e Sampdoria. Ma anche, per ragioni di ordine pubblico, per Fiorentina ed Empoli, Napoli e Salernitana.