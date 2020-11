Serie A, il Milan non si ferma: 2-0 alla Fiorentina. Il Crotone cade a Bologna

Continua la nona giornata di Serie A con le gare delle 15.00. A San Siro è andato in scena il match tra Milan e Fiorentina, terminato 2-0 per i rossoneri. Partita archiviata già nel primo tempo grazie ai gol di Romagnoli e di Kessié. Nonostante l’assenza di Ibrahimovic, continua la striscia positiva del Milan, che si conferma prima in classifica con 23 punti. In contemporanea, il Bologna ha vinto in casa contro il Crotone. Anche allo stadio Dall’Ara, gli highlights si concentreranno principalmente nel primo tempo, quando nei minuti di recupero Soriano ha regalato i tre punti agli uomini di Mihajlovic con un colpo di testa.