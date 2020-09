Serie A, il Governo dà il via libera alla riapertura degli stadi a mille tifosi fino al 7 ottobre

Stanno per tornare, almeno in piccola parte, i tifosi negli stadi per le gare di Serie A. Come riporta Sky Sport il Governo ha dato il via libera alla parziale riapertura degli stadi fino al 7 ottobre. Fino a quella data 1000 persone assisteranno alle gare della massima competizione calcistica italiana. Ha rilasciato delle dichiarazioni in merito anche il ministro per lo sport Spadafora:

“Ieri il Comitato Tecnico Scientifico, su mia forte insistenza e dopo aver valutato nei giorni scorsi non ancora applicabile il protocollo della Lega Serie A, ha finalmente aperto uno spiraglio consentendo agli eventi sportivi “singoli” di avere fino a 1000 spettatori. Ha espresso ancora un no secco alla presenza di migliaia di spettatori agli “eventi continuativi”, tipo i campionati, accettando però la richiesta del Dipartimento per lo sport di aprire un percorso comune in vista del prossimo DPCM, che entrerà in vigore dal 7 ottobre, anche alla luce dell’analisi dei dati successivi all’apertura delle scuole”.