Nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A si sono sfidate Genoa e Juventus al Marassi. La partita si è sviluppata sui binari migliori per la squadra di Allegri, che è riuscita a sbloccarla alla mezz’ora grazie a un rigore procurato e segnato da Chiesa. Il match però si è riequilibrato all’inizio della seconda frazione, quando, i rossoblù con una grande azione di prima al limite dell’area di rigore hanno liberato al tiro Gudmndsson, che ha ribadito in rete per l’1-1 finale.

I bianconeri quindi non riescono nel sorpasso sull’Inter che avrà domenica sera contro la Lazio la possibilità di guadagnare punti fondamentali per la corsa Scudetto.