Il Genoa non sa più vincere e nemmeno perdere. Ennesimo pareggio per la squadra di Blessin. Questa volta in casa contro l’Empoli per 0-0. Protagonisti, però, i due portieri: Sirigu nel primo tempo su Bajrami con un riflesso incredibile, poi Vicario su Portanova miracoloso. La situazione per il Grifone è sempre più disperata.