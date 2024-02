Nella 24ª giornata di Serie A, si sfidano Genoa e Atalanta. La partita entra nel vivo al 22′ grazie al gol di De Ketelaere. L’Atalanta sfiora il raddoppio sempre con l’ex Milan. Nella ripresa Arriva il gol dell’ex: segna Malinovskyi, con un tiro potentissimo sotto la traversa. Al 54’ i bergamaschi tornano avanti con la punizione di Koopmeiners. Al 76′ tris di Scalvini, ma il gol viene annullato per tocco di Pasalic in fuorigioco dopo un lunghissimo check al Var. Si gioca all’infinito al Ferraris, al 101’ arriva anche la rete di Zappacosta e dopo soli 3’ la chiude Toure. Termina 1-4 per l’Atalanta.