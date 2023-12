Serie A, Frosinone-Juventus 1-2. Yildiz e Vlahovic regalano i tre punti ad Allegri

Nell’anticipo della 17esima giornata di Serie A la Juventus si impone in trasferta contro il Frosinone per 2-1 al Benito Stirpe. Nella prima da titolare è stato Yildiz ad aprire le danze con un grandissimo gol al 12′. Poi il pareggio nella ripresa di Baez messo in campo da Di Francesco. La svolta del match porta il nome di Vlahovic: l’attaccante serbo all’81’ indirizza di testa un cross di Mckennie sulla fascia e di testa batte Turati. I bianconeri si portano così a 40 punti, ad una sola lunghezza dall’Inter capolista.