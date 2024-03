È terminato il match tra Fiorentina e Milan valido per la trentesima giornata di Serie A. I rossoneri sono passati in vantaggio al 47′ grazie ad un gol di Loftus-Cheek. L’1-0 degli uomini di Pioli è durato solo 3′: al 50′ infatti i Viola si sono portati sulla parità con una rete di Duncan. Neanche il tempo di esultare per i padroni di casa che Leao, al 53′, ha nuovamente ribaltato la partita mettendo a segno la rete del definitivo 2-1.