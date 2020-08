Serie A femminile: ecco il calendario per la prossima stagione

Ufficializzata la data per la nuova stagione della Serie A Femminile. Il titolo dell’ultimo campionato è stato assegnato alla Juventus a causa del Covid-19 ed oggi alle 13 è stato sorteggiato il nuovo calendario. Ecco gli impegni in programma per la Roma di Betty Bavagnoli:

PRIMA GIORNATA:

Sassuolo-Roma

SECONDA GIORNATA:

Roma-Pink Bari

TERZA GIORNATA:

Empoli Ladies-Roma

QUARTA GIORNATA:

Roma-Hellas Verona

QUINTA GIORNATA:

Inter-Roma

SESTA GIORNATA:

San Marino Academy-Roma

SETTIMA GIORNATA:

Roma-Fiorentina

OTTAVA GIORNATA:

Milan-Roma

NONA GIORNATA:

Roma-Florentia San Gimignano

DECIMA GIORNATA:

Juventus-Roma

UNDICESIMA GIORNATA:

Roma-Napoli