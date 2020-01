Si è concluo il pomeriggio di Epifania della Serie A con risultati roboanti. La Juventus demolisce il Cagliari all’Allianz Stadium per 4-0 con tripletta di Cristiano Ronaldo e il sigillo di Higuain. Anche l’Atalanta fa la voce grossa e ne rifila 5 al Parma: doppietta di Ilicic, Gomez, Gosens e Freuler. Il Milan non sfonda la Sampdoria e a San Siro finisce per 0-0, Ibrahimovic stecca così la sua prima uscita.