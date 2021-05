Serie A, Crotone-Verona 2-1. Ounas e Messias regalano tre punti a Cosmi

Nell’ultima partita della 36esima giornata di Serie A il Crotone batte il Verona in un match con pochi obiettivi per entrambe le squadre. È la squadra di casa a partire meglio e al 2′ minuto è già in vantaggio: Simy affonda sulla sinistra e da dentro l’area serve Ounas che calcia col sinistro e colpisce il destro, si alza una traiettoria che termina in rete. La risposta veronese arriva solamente al 30′ quando Dawidowicz colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione e Cordaz si oppone con un grandissimo intervento. Nel secondo tempo Juric opta per due cambi ma i ritmi rimangono blandi, con le squadre che sembrano non voler forzare. Al 75′ la fiammata che porta al raddoppio: Ounas lavora un bel pallone sulla corsia destra, serve Messias che di prima intenzione non sbaglia. All’87’ il Verona accorcia le distanze con l’autogol di Molina, ma è oramai troppo tardi per la squadra scaligera.