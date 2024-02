Serie A, Cagliari-Lazio 1-3: i biancocelesti vincono e si portano a meno 2 dalla zona Champions

Nell’anticipo delle 15 della ventiquattresima giornata della Serie A si sono affrontati il Cagliari e la Lazio. I rossoblù erano chiamati a una risposta dopo la brutta sconfitta dell’Olimpico contro la Roma. Così però non è stato, soprattutto per i meriti della squadra di Sarri che con questa vittoria ha ripreso la marcia per il quarto posto dopo lo stop di Bergamo della scorsa settimana.

La partita, seppur equilibrata nel suo complesso, è stata controllata dai biancoazzurri. Infatti fià alla fine del primo tempo gli ospiti erano in vantaggio per l’autogol di Deiola. Nella seconda frazione è Immobile ha trovare il raddoppio con il suo duecentesimo gol in campionato. Per i sardi è Gaetano, il migliore in campo per i suoi, ha trovare il momentaneo gol del 2-1 che però non basterà visto che qualche minuto dopo è Felipe Anderson ha chiudere il match del 3-1 finale.