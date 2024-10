Termina allo stadio Unipol Domus la sfida tra Cagliari e Bologna per 0-2. Il match, valido per la decima giornata di Serie A, ha visto gli ospiti imporsi sui padroni di casa grazie alle reti di Orsolini (35′) e Odgaard (51′). Gli uomini di Italiano si portano così in decima posizione con 12 punti, mentre il Cagliari resta fermo in quindicesima posizione con nove.

Foto: [Gabriele Maltinti] via [Getty Images]