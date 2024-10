È da poco terminata allo stadio Via del Mare la sfida tra Lecce e Verona per 1-0. La gara, valida per la decima giornata di Serie A, è stata decisa dal gol di Dorgu al 51′. Per i gialloblù espulsi Tchatchoua (40′) e Belahyane (82′) che salteranno quindi la sfida di domenica prossima contro la Roma.

Foto: [Francesco Pecoraro] via [Getty Images]