Si è concluso lo scontro Bologna-Monza con la vittoria della squadra lombarda per una rete a zero (Donati al 25’). Vittoria importante per il Monza che raggiunge proprio il Bologna in classifica a quota 29 punti.

Il Monza nel 2023, in campionato, continua a collezionare risultati positivi con ben 4 pareggi e 3 vittorie. Nel prossimo turno affronterà il Milan in casa, mentre il Bologna giocherà a Genova contro la Sampdoria che domani affronterà sempre in casa l’Inter di Inzaghi.