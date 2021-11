Finisce l’ultimo incontro della undicesima giornata di Serie A tra Bologna e Cagliari. Nel primo tempo partita bloccata, con la squadra di Mihajlovic più attiva in zona offensiva mentre i sardi più attenti in fase difensiva. A sbloccare l’incontro ci pensa De Silvestri al 50′: Medel lancia per Arnautovic che, furbamente, fa il velo per il terzino rossoblù che si trova di fronte a Cragno e non sbaglia. Il definitivo 2-0 lo fa Arnautovic al 96′ su un bel assist di Sansone.