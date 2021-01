Serie A, Benevento-Torino 2-2. Granata in zona retrocessione

E’ terminata Benevento-Torino, gara valida per la diciannovesima giornata di campionato di Serie A 2020-2021. E’ terminata 2-2. Gol di Viola e Lapadula per i padroni di casa, doppietta di Zaza per gli ospiti che l’hanno agguantata nel finale. I granata sono attualmente al terzultimo posto in classifica.