L’Atalanta esce sconfitta per 0-2 nel match casalingo contro il Verona. Al Gewiss Stadium di Bergamo la formazione ospite passa in vantaggio nel secondo tempo grazie ad un rigore trasformato da Veloso (62′), poi la replica con Zaccagni all’83’. La squadra allenata da Juric conquista i 3 punti e si porta a quota 15 in classifica, momentaneamente davanti a Napoli e Lazio, in attesa delle partite di domani, mentre l’Atalanta di Gasperini rimane ferma a 14 punti.