E’ terminata Atalanta-Bologna, gara valida per la trentaquattresima giornata di campionato, col risultato di 1-0 per i padroni di casa. Decidono i gol di Malinovs’kyj, che aveva segnato anche nell’ultima giornata all’Olimpico contro la Roma, Muriel, Freuler, Zapata e Miranchuk. La Dea è al momento seconda solitaria in classifica ma con una partita in più rispetto al Milan.