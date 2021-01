Seria A, Cagliari-Benevento 1-2. L’ex Sau e Tuia rimontano Joao Pedro

Il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi per il Cagliari. Dopo la sconfitta col Napoli, la formazione di Eusebio Di Francesco esce sconfitta anche dallo scontro con il Benevento per 1-2. I giallorossi partono col piede sull’acceleratore, tanto da conquistare un rigore per fallo di Alessio Cragno su Gianluca Lapadula. Il Var, però, revoca la massima punizione. Il Benevento comunque in avanti e sfiorano il vantaggio con l’ex Marco Sau, il cui tiro però finisce alto. Il Cagliari carbura e risponde prima con la pericolosa conclusione di Radja Nainggolan, per poi passare in vantaggio con Joao Pedro (20′). La rete del centravanti brasiliano viene annullata dal pareggio di Sau (41′) e dal raddoppio di

Leggi anche: Borja Mayoral: “Opportunità per me e per la squadra. È una partita difficile che dobbiamo vincere”

Sul finire di primo tempo, poi, i campani mettono la freccia grazie al colpo di testa di Alessandro Tuia (44′). I sogni dei sardi di riaprire la gara vengono interrotti dall’espulsione di Nandez nel finale. Il Benevento sale così a 22 punti, ad un punto dalla Lazio. Nona sconfitta consecutiva per il Cagliari, che rimane a 14 punti, a solamente +3 sulla zona retrocessione.