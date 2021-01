Sempre aperta la caccia al gol. Ora Otavio tenta il sorpasso

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – La Roma si trova davanti ad un bivio: dare vento al sentimento popolare oppure continuare a rispettare il programma partorito da Fienga. A chiedere la svolta sono in due: il nuovo vertice societario, che ha giudicato inaccettabile una sconfitta come quella contro la Lazio, e Paulo Fonseca, che da tempo predica un ritorno sul mercato per rafforzare la rosa. Lo stesso allenatore sa bene che questo non sarà facile per questioni di bilancio, anche perchè i possibili partenti restano aggrappati alla maglia giallorossa almeno fino a giugno. Solo Carles Perez sarebbe disponibile a cambiare aria in prestito. Il mantra è sempre quello: non si spendono soldi. Il saldo del mercato di gennaio deve essere zero, o quasi. Così El Shaarawy sarebbe accolto a braccia aperte in prestito gratuito o anche meglio se rescinderà il contratto con lo Shanghai. Bernard, invece, dovrebbe essere inserito in una trattativa che coinvolga il portiere Olsen. Non solo, si dovrà anche ridurre l’ingaggio che ora è di oltre 4 milioni di euro. Morale: occhio ad Otavio che a giugno si libererà gratis.