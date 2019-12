Seconda miglior difesa. Fonseca l’equilibratore, altro che “zemaniano”

Appena arrivati a Roma, molti hanno definito Paulo Fonseca un “zemaniano”. Non esattamente un complimento, ma un sinonimo di calcio offensivo senza alcuna attenzione al reparto arretrato. Niente di più sbagliato: come detto anche dall’allenatore portoghese, ci sono voluti pochi mesi per “italianizzarsi”. Se infatti il club capitolino è il sesto miglior attacco (29 goal), è pur vero che è la seconda miglior difesa (16 goal al passivo) insieme alla Lazio e sotto l’Inter a 14. Pau Lopez e Mirante, tra campionato e coppe, hanno mantenuto la porta inviolata sette volte. Lo riporta Il Corriere della Sera.