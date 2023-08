Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Anche ieri Nemanja Matic non si è allenato con la squadra. Anzi, si sussurra addirittura che il centrocampista serbo ieri non si sia presentato al Fulvio Bernardini ma su questo la Roma nega. In ogni caso la frattura con Matic è sempre più grande e probabilmente, arrivati a dieci giorni senza allenarsi, anche insanabile. Il serbo ha ormai deciso di voler giocare per il Rennes, accettando l’offerta biennale con opzione per un’altra stagione da tre milioni netti. Dopo una stagione di rilancio in giallorosso, con la sua leadership consolidata nello spogliatoio e l’affetto dei tifosi romanisti, Matic ha maturato la decisione di lasciare la Capitale approfittando di una proposta che gli consentirebbe di avere un anno in più d’ingaggio e quindi meno problemi alla fine della prossima stagione, quando scadrebbe il contratto in giallorosso.

Il problema è che alla Roma di offerte da parte del club francese ancora non ne sono arrivate. O comunque non alla cifra richiesta non solo per ricavare una buona plusvalenza, ma anche per non dover rimetterci sulla sua partenza che causerebbe la perdita dei benefici del decreto crescita.

Fatto sta che la Roma è irritata, e non poco, sia con il giocatore sia con il Rennes che prima di chiedere informazioni al club è andata direttamente sul giocatore trovando un accordo di massima. Ad allontanare Matic dalla Roma e da José Mourinho, che non ha preso bene la fuga del serbo, è il tecnico del Rennes Bruno Genesio: «Sì, ho fiducia nei miei dirigenti che stanno lavorando sull’arrivo di Matic. Ma non possiamo fare il passo più lungo della gamba finché non sarà tutto pronto – le sue dichiarazioni in conferenza stampa -. È un profilo di giocatore che abbiamo puntato dallo scorso anno. Quando parlo di profilo, parlo di esperienza, densità atletica e qualità tecnica. Rientra in quello che avevamo individuato, ce ne sono anche altri». Genesio vuole Matic, Matic vuole il Rennes, la Roma vuole a questo punto liberarsi di Matic ma ricevendo un introito dal club francese.

Il suo sostituto potrebbe arrivare proprio dalla Francia, ma dal PSG con il quale Pinto continua a fare affari. Leandro Paredes è il nome più caldo per sostituire Matic, mettendosi quindi a disposizione da regista nel centrocampo a tre della Roma. Un grande ritorno per l’argentino che ha vestito la maglia giallorossa per due stagioni (divise dal prestito all’Empoli) prima di essere ceduto allo Zenit. Paredes vuole tornare alla Roma, ha già sentito i suoi amici che vivono nella Capitale e già trovato una sistemazione.

Pinto tratta, lo vorrebbe in prestito, ma il Psg intanto ha anche ascoltato la proposta del Galatasaray che lo prenderebbe a titolo definitivo. Il gm portoghese sempre col club parigino tratta anche Renato Sanches, anzi, chiude per il portoghese. Non ci sono più dubbi: si trasferirà alla Roma, molto probabilmente con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Mourinho aspetta i due arrivi, e spera possano arrivare entro i primi giorni della prossima settimana per poter almeno testare le loro condizioni atletiche in vista dei primi impegni della stagione.