Il Tempo (L.Pes) – Si riaccende la pista che porta a Scamacca. Dopo le difficoltà riscontrate nella trattativa per arrivare a Morata, i giallorossi sono pronti ad affondare il colpo sul centravanti azzurro, scrive Lorenzo Pes su il Tempo. Dopo i colloqui avuti con il West Ham e con gli agenti del calciatore a Londra, a metà giugno, Pinto nelle ultime ore ha riallacciato i contatti con entrambe le parti per accelerare e portare un attaccante a Mourinho.

Il tecnico portoghese, che preferirebbe Morata rispetto a Scamacca, del quale ha comunque stima e fiducia sul possibile inserimento in rosa, negli ultimi giorni ha aumentato il pressing, poiché avverte la necessità di iniziare a lavorare con la punta titolare della stagione che comincerà tra meno di un mese. Ora il gm giallorosso dovrà forzare la mano col club inglese per convincerli ad accettare un affare in prestito, ponendo condizioni per il riscatto, anche se complicate da raggiungere.

Sul fronte dell’accordo col giocatore nessun problema eventuale, l’intesa verbale e la voglia di Scamacca di vestire giallorosso non creano preoccupazioni a Trigoria. Non convocato per l’ultima amichevole degli Hammers, l’ex Sassuolo è in permesso in Italia per motivi personali legati ad impegni familiari e visite mediche di controllo. Mourinho e il resto della squadra sono partiti alla volta dell’Algarve. Nella lista dei convocati restano esclusi gli esuberi: Vina, Reynolds, Villar e Shomurodov. I più vicini all’addio restano Shomurodov e Reynolds. Il primo è pronto a vestire la maglia del Cagliari per la prossima stagione. Accordo raggiunto anche con il Westerlo per Reynolds attorno ai 3.5 milioni. Potrebbe presto salutare anche Gonzalo Villar, sul quale c’è forte l’interesse del Granada, mentre dopo il mancato affondo del Bournemouth, si attendono anche offerte per Vina che ha estimatori in Premier League.