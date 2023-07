Il Messaggero (G.Lengua) – Il momento di accelerare è arrivato e Gianluca Scamacca è il profilo giusto. Manca meno di un mese al calcio d’inizio della Serie A e José Mourinho non sa ancora chi sarà il centravanti titolare. È accaduto anche il suo primo anno, con una differenza: fino al 14 agosto credeva fosse Dzeko, poi il bosniaco ha accettato l’offerta dell’Inter e Tiago Pinto è corso ai ripari comprando in pochi giorni Abraham per 45 milioni.

Erano tempi diversi, quello attuale è un periodo di ristrettezze economiche, in cui la proprietà sta analizzando tutti i costi e tagliando ovunque sia possibile. La “macchina” Roma spende troppo e c’è bisogno di ridimensionarla. Per questo l’affare Alvaro Morata non è stato nemmeno preso in considerazione quando l’Atletico Madrid ha chiesto 22 milioni di euro per il cartellino. La Roma quei soldi, senza prima incassarli, non può spenderli e non vorrebbe nemmeno caricarsi un ingaggio per un attaccante di quasi 31 anni da 6 milioni a stagione avendo in rosa Abraham che guadagna la stessa cifra.

Dunque, come uscire dall’impasse? L’unica soluzione è aspettare le evoluzioni e intanto Pinto sta piazzando Shomurodov a Cagliari. E se il primo anno lo Special One l’ha battezzato “mercato di reazione” quello di quest’anno è un “mercato d’attesa“. I giallorossi sono pronti a sfruttare i cambiamenti che avverranno da oggi sino al 31 agosto nel panorama calcistico.

Un esempio? Il West Ham potrebbe acquistare Armando Broja e a quel punto avere in rosa anche Scamacca diventerebbe un lusso inutile che indurrebbe gli Hammers ad aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto (ad oggi la richiesta è l’obbligo). Gianluca ha dato il via libera al trasferimento, ma manca quello degli inglesi che stanno aspettando il più possibile sperando di trovare una squadra disposta a prelevarlo a titolo definitivo (anche l’Inter ha chiesto informazioni). L’obiettivo, infatti, è monetizzare dopo che l’anno scorso sono stati versati 36 milioni più bonus al Sassuolo.

E come ogni trattativa che si rispetti, spuntano anche gli indizi social. Meno chiari di quelli che lancia Mourinho, ma comunque discussi e commentati dal popolo virtuale. Il tecnico Moyes non lo ha convocato per l’amichevole contro il Dag & Red, il motivo ufficiale è perché ha lasciato a riposo chi aveva disputato la precedente partita contro il Tottenham il 18 luglio. Sui social, però, è spuntata una foto pubblicata dalla fidanzata di Gianluca, Flaminia, dei due mano nella mano e la scritta: «Così felice. Ti amo», corredata da un cuore bianco. E l’attaccante su Twitter ha postato una clessidra.

I significati possono essere migliaia, ma in tanti hanno pensato a un indizio di mercato, dato che in queste ore si trova nella Capitale per motivi familiari. A centrocampo continuano i contatti con il Psg per Renato Sanches che venerdì è subentrato nell’amichevole contro Le Havre. Pinto lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto e parte dello stipendio pagato dai francesi ma a Parigi hanno rispedito l’offerta al mittente. Sabitzer, invece, si allontana: il Borussia Dortmund avrebbe presentato un’offerta convincente al Bayern Monaco.