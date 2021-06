Scalera sul progetto Roma Cares: “Siamo impegnati costantemente sul territorio. Felici di poter dare un contributo”

Domenica 20 giugno alle ore 16:30 al UEFA Festival di Piazza del Popolo, due rappresentative delle fondazioni si sfideranno in una partita 3 contro 3 indossando sulle maglie il messaggio noviolence. Oltre al match solidale, Roma Cares e Fondazione S.S. Lazio 1900 annunceranno la nascita di un progetto volto a contrastare la violenza negli stadi, che porterà al ripristino del murale dedicato a Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri, tifosi di Lazio e Roma vittime di violenza. A tal proposito è intervenuto l’External Affairs Director del Club Stefano Scalera. Queste le sue parole:

“Veniamo da una stagione che ha visto il Club incessantemente impegnato sul territorio. Siamo stati negli ospedali, nelle case famiglia, nelle scuole e nelle strade della nostra città per portare messaggi di solidarietà e gesti concreti in un periodo, quello della pandemia, che ha messo a dura prova tutti noi. L’attenzione ai valori dello sport è sempre stata una prerogativa dell’AS Roma: siamo per questo felici di poter partecipare a questo evento e di poter dare un contributo alla promozione dei principi di lealtà sportiva e al contrasto di ogni forma di violenza”.