Sbarca Rui Patricio poi tutto sul terzino

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – I Friedkin hanno promesso rinforzi e il primo sarà Rui Patricio: atteso domani per le visite mediche. L’estenuante trattativa con i Wolves è alle battute finale e i due club oggi dovrebbero scambiarsi i documenti col portiere che partirà subito dopo. Ha già raggiunto un accordo con la Roma per un triennale da 2 milioni a stagione e ora aspetta soltanto di salire sull’aereo per essere ufficializzato. Probabilmente si unirà alla Roma soltanto nel ritiro in Portogallo, in Algarve, alla fine del mese. La proprietà ha stanziato 50 milioni per rinforzare la squadra e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche Xhaka.

Leggi anche: Fissate altre due amichevoli: la Roma sfiderà il Siviglia e il Porto

Prosegue, invece, la ricerca del terzino sinistro. I nomi più caldi sono quelli di Hinteregger e Bensebaini. Un altro profilo che Pinto tiene in considerazione è quello di Dijks. Intanto la Roma sta definendo il ritiro in Algarve. La partenza ci sarà il 26 luglio mentre il ritorno è atteso per il 7 di agosto dopo l’amichevole contro il Betis. Sono stato fissate altre due amichevoli in precedenza a Faro contro il Siviglia e il Porto. I Friedkin saranno con la squadra anche in Portogallo dove ci sarà l’esordio del nuovo dirigente di sicurezza: si chiama Kraus e viene dagli Stati Uniti. Si unirà all’esperienza di Guido Gombar.