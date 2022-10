Sassuolo, Frattesi: “Sognavo di tornare alla Roma. Ci sono rimasto male”

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, è stato intervistato da Dazn dopo la partita contro l’Inter. Queste le sue parole:

Ultimo anno al Sassuolo?

Io cerco di fare il massimo, poi queste sono cose che vedranno sia il mio procuratore che il direttore Carnevali. Non ne parliamo sennò si arrabbiano.

Sei rimasto con la testa giusta?

Sinceramente ho fatto un ritiro schifoso. Sognavo di tornare a Roma e non si è concretizzato, ci sono rimasto male. Poi mi sono rimboccato le maniche, per andare in un top club bisogna dare il massimo qua, dove sono contento di essere rimasto.