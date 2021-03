Sassuolo, Carnevali: “Berardi? Lo hanno chiesto Juventus, Inter e Roma. Vogliamo continuare insieme”

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato di Domenico Berardi, sempre al centro dei dibattiti di mercato. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport:

“Negli ultimi mercati ce lo hanno chiesto Juventus, Inter e Roma. Con lui ci lega un rapporto speciale. È vero che ci sono state offerte o interessamenti per lui, ma abbiamo sempre concordato che la cosa migliore era andare avanti insieme. Quando Magnanelli non gioca, indossa anche la fascia da capitano, cosa che avrebbe fatto un grande piacere al patron Squinzi, il suo primo tifoso. In un calcio dove non ci sono più bandiere, siamo orgogliosi che lui stia diventando la nostra. Alle implicazioni di mercato non penso. Spero solo che a giugno Berardi faccia grandi prestazioni con la Nazionale. L’idea comune è quella di continuare insieme questo percorso e non credo proprio che le cose cambieranno tra tre mesi”.