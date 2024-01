Sarri lancia Mandas al posto di Provedel: ecco chi è il terzo portiere della Lazio

Nel derby di Coppa Italia due sono le sorprese nelle formazioni di Mourinho e Sarri. Oltre all’esordio da titolare di Huijsen, spicca la presenza del portiere greco della Lazio Christos Mandas. Con l’assenza di Provedel per influenza, il tecnico ha optato per la terza scelta in porta, che sembra aver superato nelle gerarchie il più esperto Luigi Sepe. L’estremo difensore è un classe 2001 e nativo del Pireo, Mandas ha svolto tutta la trafila nelle sezioni giovanili greche, dall’under 16 fino all’under 21, senza però esordire in Nazionale maggiore.

In patria ha esordito a soli 16 anni in Coppa di Grecia con la maglia dell’Atromitos, per poi passare nel gennaio 2022 all’Ofi Creta. Qui l’estremo difensore ha disputato la sua prima stagione titolare in campionato, con ben 8 clean sheet raccolti. La società biancoceleste ha dunque ammirato le sue prestazioni e alla fine dello scorso mercato ha scelto di assicurarsi le sue prestazioni.