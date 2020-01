Sarri: “Bene per un’ora. Dybala arrabbiato? Non mi interessa…”

Maurizio Sarri spera ardentemente che la terza volta sia quella buona. Anche perché rispetto agli altri due precedenti il mondo è alla rovescia: adesso è “sua” la Signora spietata che a fine campionato l’aveva sempre beffato. Soddisfatto dunque alla fine della gara contro la Roma il tecnico toscano: “Abbiamo fatto bene per 60 minuti, poi mettere in conto di soffrire contro la Roma è quasi inevitabile, ma non mi è piaciuta la gestione del risultato quando si poteva fare male. C’erano i presupposti per fare molto di più, ma dobbiamo migliorare quando siamo in vantaggio. La difesa? Eravamo troppo bassi alla fine, preferisco difendere più avanti, ma la fase era quella e mi sono dovuto adattare. Dybala? Non mi interessa che si arrabbi, la partita mi diceva altre cose. Se si arrabbia e poi risponde sul campo fa benissimo, ma la stampa dovrebbe scuoiare questi atteggiamenti. E non ho mai visto giocatori uscire contenti“. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.