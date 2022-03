San Patrizio, il portiere che non conosce riposo

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Da Rui Patricio a San Patrizio il passo è breve. Il portiere sta rispondendo alla grande e gara dopo gara ha fugato i dubbi che c’erano sul suo conto al momento del suo arrivo nella capitale. Il costo del suo cartellino, 12 milioni di euro, aveva fatto storcere il naso a molti, ma il suo rendimento ha superato di gran lunga le aspettativa e di quanto sia stato speso per lui non si parla più.

Il discorso va al numero di volte in cui il portiere è riuscito a mantenere la porta inviolata, portando punti pesanti alla Roma: 15 volte. Anche nella gara di andata contro il Vitesse è stato protagonista di un altro paio di interventi salva risultato. Mourinho, che oggi parlerà in conferenza stampa proprio con Rui Patricio, se lo coccola e non ci rinuncia mai. Nella Roma non c’è alternanza tra titolare e riserva, visto che Fuzato non gioca mai e a fine anno dovrà cambiare aria per giocare e sarà sostituito da Svilar.